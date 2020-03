Trudny czas w okresie koronawirusa

Z cyklu: Domowe ciekawostki

W zasadzie obecna pora roku jest od lat uważana za najlepszą jeśli chodzi o ruch w dziedzinie nieruchomości. W tym czasie jest najwięcej ofert na rynku, najwięcej transakcji kupna-sprzedaży. Większość sprzedających czeka właśnie na ten okres z wystawieniem swojej nieruchomości do sprzedaży, uzyskiwane teraz ceny są zazwyczaj najkorzystniejsze. W obecnym czasie kiedy nie ma zbyt dużo ofert na rynku, wielu kupujących również czeka na okres wiosenny oraz rozpatruje nowe oferty na rynku. Niestety życie przyniosło nam odmienny scenariusz, którym jest koronawirus i jego wpływ na nasze obecne życie jest bardzo odczuwalny. Cóż ważniejszego jest niż nasze zdrowie? Tak bardzo aktualne są oebcenie powszechne życzenia zdrowia składane z różnych okazji.

Oczywiście wszystkie formy życia jeszcze zupełnie nie zamarły, więc rynek nieruchomości również funkcjonuje. Nie wiadomo jeszcze jak duży wpływ ten kryzys będzie miał na rynek, ale wydaje się że niestety duży. Agenci są również narażeni na ryzyko zarażenia, więc podejmowane są wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, które mogą ograniczyć takie ryzyko. Ontaryjskie zrzeszenie agentów wystosowało zalecenia jakiego rodzaju środki ostrożności możemy zastosować. A więc agenci powinni pytać się potencjalnych klientów, przed ich spotkaniem, czy nie wrócili ostatnio z krajów zamorskich, szczególnie zaś z takich, które znane są z wielu zarażeń. Wiadomo bowiem, że większość wykrytych zarażen przywożona jest właśnie z zagranicy. Probujemy więc wyeliminować takie źródlo zarażeń.

Następnym, ale bardzo istotnym punktem jest sprawa tzw. Open Houses: czy wystawiający nieruchomość do sprzedaży powinni dalej je robić? Takie bowiem “Open Houses” powodują zagrożenie zarażeniem zarówno agentów, ale również potencjalnych klientów je odwiedzających, Właściwie powinniśmy przekonywać wszystkich klientów do ograniczenia marketingu do tzw. Virtual Tours, które oferowane są w większości wypadków, a które powinny zastąpić bezpośrednie zwiedzanie każdego domu. My oferujemy przy każdym listingu taką formę marketingu, która zawsze ułatwia sprzedaż oraz zachęca potencjalnych kupujących do odwiedzenia nieruchomości, a w obecnym czasie pandemii forma ta powinna zadowolić ewentualnych klientów do zamówienia indywidualnego pokazu, lub też zaspokoić ciekawość co do wyglądu posesji.

Jeśli jednak sprzedający będą nalegać na zrobienie takiego “domu otwartego”, to powinniśmy zastosować wiele sugerowanych kroków ostrożności, takich jak: wycierać chusteczkami dezynfekującymi wszystkie miejsca, które mogą być często dotykane, jak np. klamki; wpuszczać na oglądanie domu po kolei tylko jedną rodzinę; prosić wszystkich zwiedzających o ograniczenie dotykania przedmiotów wewnątrz domu; zakazać podawania ręki; zdezynfekować dom po każdej wizycie; nie możemy dzielić się telefonem, laptopem, czy innymi urządzeniami z odwiedzjącymi; powinniśmy też zobowiązać wszystkich odwiedzających do informacji czy w ciągu 2 tygodni od odwiedzin nikt z nich nie został zarażony, a jeśli tak, to należy o tym powiadomić zamieszkujących dom, w którym robiony był ten “dom otwarty”. Pamiętajmy też, aby w trakcie wizyty zachowywać odpowiednią odległość (dwa metry) od odwiedzających, zgodnie z zaleceniami ministerstwa zdrowia.

