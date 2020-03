Trump będzie interweniował w konflikcie o ropę To jest bardzo dewastujące dla Rosji – powiedział w czwartek Donald Trump, odnosząc się do wojny cenowej na rynku ropy między Moskwą a Rijadem. Prezydent USA zapowiedział też, że “w odpowiednim momencie” będzie interweniował w tym konflikcie. Spór dotyczy poziomu produkcji w okresie spadku popytu spowodowanego pandemią koronawirusa. Trump powiedział dziennikarzom, że zaangażuje się w wojnę cenową w stosownym momencie, ponieważ na razie niskie ceny benzyny są dobre dla amerykańskiej gospodarki, nawet jeśli szkodzi to producentom ropy w USA. – To jest bardzo dewastujące dla Rosji, bo jeśli się jej przyjrzeć, to cała jej gospodarka oparta jest na tym (ropie), a mamy najniższe ceny od dziesięcioleci (…). Powiedziałbym, że jest to bardzo złe dla Arabii Saudyjskiej, ale oni wdali się w wojnę o ceny, wojnę o produkcję – dodał Trump. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

