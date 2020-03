Trump ostrzega Harry’ego i Meghan: sami musicie płacić za swoją ochronę Prezydent USA Donald Trump wykluczył możliwość płacenia przez Stany Zjednoczone za ochronę brytyjskiego księcia Harry’ego oraz jego żony Meghan Markle. Para według medialnych doniesień zamieszkała w Los Angeles. W odpowiedzi Harry i Meghan oświadczyli, że “nie mają planów, by prosić rząd USA o środki na ochronę”. Poinformowali też o zawarciu prywatnych umów dotyczących ich ochrony. W odpowiedzi Harry i Meghan oświadczyli, że “nie mają planów, by prosić rząd USA o środki na ochronę”. Poinformowali też o zawarciu prywatnych umów dotyczących ich ochrony. “Pojawiły się doniesienia, że Harry i Meghan, którzy opuścili Królestwo (Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) osiądą na stałe w Kanadzie. Teraz opuścili Kanadę dla USA, ale Stany Zjednoczone nie będą płacić za ich ochronę. Oni muszą płacić!” – napisał w niedzielę na Twitterze Trump. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

