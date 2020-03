Trump zatwierdza największą pomoc dla gospodarki w historii USA W Stanach Zjednoczonych potwierdzono ponad 100 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 1475 osób, z czego 345 tylko w ciągu ostatniej doby. Prezydent Donald Trump podpisał pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki o wartości dwóch bilionów dolarów na czas walki z pandemią. Dodatkowo nakazał koncernowi General Motors produkcję respiratorów. O tym, że liczba zakażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 100 tysięcy, poinformował w piątek wieczorem Reuters. Również w piątek amerykański prezydent Donald Trump podpisał pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki o wartości dwóch bilionów dolarów na czas walki z pandemią koronawirusa. Wcześniej pakiet ten został uchwalony przez Kongres. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

