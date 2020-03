Trybunał w Hadze zbada, czy Amerykanie dopuścili się zbrodni wojennych Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zezwolił na wszczęcie dochodzenia w sprawie domniemanych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Afganistanie. Sprawa dotyczy przede wszystkim żołnierzy amerykańskich, ale także afgańskich i talibów. W sprawie jest też polski wątek. To nie pierwsza próba wszczęcia śledztwa w tej sprawie. W kwietniu zeszłego roku MTK odrzucił wniosek, twierdząc, że jest mało prawdopodobne, by jakiekolwiek dochodzenie i ściganie winnych zakończyło się sukcesem. Sędziowie uważali bowiem, że osoby będące celem ataku, w tym władze USA, Afganistanu i talibów, nie będą współpracować. Wówczas na MTK spadła krytyka, że ugina się pod naciskami administracji Donalda Trumpa. Dziś tamta decyzja sądu została zmieniona. Pod lupę wzięte zostaną działania i zachowania żołnierzy USA, Afganistanu oraz talibów. W procesie mogą także pojawić się zarzuty dotyczące oddziałów brytyjskich. Przez lata w Afganistanie obecna była zachodnia koalicja, którą współtworzyły również oddziały z Polski. Czy to oznacza, że zostanie dokonany także przegląd działań naszych jednostek? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.