Trzy nowe przypadki koronawirusa w Polsce W niedzielę wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o trzech nowych pacjentach zarażonych koronawirusem w Polsce. "Potwierdzone wyniki dotyczą kobiety z województwa śląskiego i mężczyzn z dolnośląskiego oraz mazowieckiego, którzy przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie" – czytamy w komunikacie. O nowych przypadkach zarażenia Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę wieczorem. "Mamy trzy nowe przypadki zarażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych" – przekazał resort zdrowia w komunikacie do mediów. Nowe przypadki stwierdzono u kobiety z województwa śląskiego i mężczyzn z województwa dolnośląskiego i mazowieckiego. Osoby te przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie.

