Trzymajmy kciuki za naukowców z Wrocławia Premier Włoch ogłosił zamknięcie wszystkich zakładów pracy, poza niezbędnymi do funkcjonowania państwa, Amerykanie mają nowe testy na koronawirusa, w Chinach nadchodzi druga fala zachorowań, ale nadzieję na lepsze jutro daje naukowiec z Wrocławia i jego zespół. Pozostaje trzymać kciuki, by wszystko poszło zgodnie z planem. Nigdy bowiem nie sądziłem, że znajdziemy się w sytuacji takiego zagrożenia. Tego miało już przecież nie być. Mojemu pokoleniu wydawało się, że zawsze będziemy bezpieczni; że nic nam nie grozi, bo przecież ludzkość wyciągnęła wnioski z przeszłości. Tymczasem wróg nadszedł nagle i jeszcze na dodatek jest niewidoczny. Są co najmniej trzy regiony na świecie, które zdały sobie z tego sprawę, odrobiły lekcje sprzed lat i dziś z całkiem niezłym skutkiem radzą sobie z pandemią koronawirusa. To obszary, którym daleko do europejskich tradycji demokratycznych. Tam jednak nie ma wychodzenia na bulwar, na grilla i spotkania ze znajomymi, "bo przecież wiosna" albo "bo ładna pogoda". Nie ma, bo jest dyscyplina i groźba otrzymania bardzo wysokich kar.

