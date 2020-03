Tuba pisowska w tarapatach Tekst napisany i przesłany tuż przed podpisaniem przez prezydenta ustawy Z cyklu: Wieści z frontu Wczoraj podzieliłem się z Państwem następującą refleksją: “Duda jest zaszachowany. Podpisując ustawę dla TVP, skompromituje się, nie po raz pierwszy. Jak nie podpisze, straci zaplecze.” Wzbudziła słuszne kontrowersje. Komentatorzy zwracają uwagę, że ten konflikt wewnątrz PiS pomiędzy Kaczyńskim a Dudą, to może być ustawka, żeby Duda wyszedł zeń obronną ręką w glorii chwały jako niezależny polityk, którym przecież w żaden sposób nie jest. Inni komentatorzy podnoszą argument, że zawetowanie ustawy będzie triumfem opozycji, która “wymusi” taką decyzję prezydenta, choć to broń obosieczna: prezydent będzie mógł powiedzieć, że jest czuły także na argumenty opozycji. Najbardziej kuriozalnym wydaje się rozwiązanie polegające na skierowaniu inkryminowanej ustawy do Trybunału. To byłby akt desperacki, skoro innych ustaw, ewidentnie łamiących Konstytucję Duda tam nie kierował. Nie mówiąc już o kondycji prawno-etycznej samego Trybunału pod rządami magister Przyłębskiej. Ruch prezydenta związany z ustawą przekazującą wielką sumę na TVP jest – tu się będę upierał – rozgrywką szachową, którą można wykorzystać w kampanii wyborczej. Dodać należy, że przy okazji objawiła się w doniesieniach medialnych pozbawiona dotąd głosu pani Agata, małżonka Dudy, upierająca się jakoby, żeby decydent nie schodził z twardego kursu. Aliści już sam fakt zwłoki sztab Dudy zapewne próbuje przekuć na jego sukces: oto prezydent mocuje się z wszechwładnym Kaczyńskim, stawia mu opór. To nic, że koniec końców ulegnie, ale teraz pręży muskuły… Dla nas, dla opozycji, każde rozwiązanie będzie korzystne: jeśli podpisze – powiemy, że jest funkcjonariuszem partii pozbawionym charakteru i decyzyjności. Kolejny raz – pełna kompromitacja rzekomej głowy państwa. Jeśli nie podpisze, powiemy, że PiS stanowi złe prawo, którego nawet taki Duda nie może już zdzierżyć. Dudzie może się wydawać z kolei, że każde rozwiązanie jest dobre: jeśli podpisze, TVP będzie mu ochoczo kontynuować propagandę kampanijną, jeśli nie podpisze – pozbędzie się odium, że jest mocnym ogniwem władzy, które w gruncie rzeczy trwa tylko dlatego, że uczestniczy bez cienia refleksji w psuciu państwa i w skoku na budżetową kasę… Łatka mocnego ogniwa bowiem machiny partyjnej, oznacza słabość Dudy, po czym przez ostatnią pięciolatkę dobitnie byliśmy przekonywani. TVP ma kłopoty finansowe. Dla mnie to paradoks. Niby wyborcy powszechnie ulegają propagandzie owej szczujni, więc powinna opływać w dostatki, tymczasem stoi na krawędzi bankructwa. Wiemy, że budżet spółki jest bezlitośnie drenowany apanażami zarówno dla twarzy, które ją firmują, jak i dla dostojników partyjnych, który nią “zarządzają”. Okazuje się jednak, że to niezbyt opłacalny interes, uczynienie ze stacji telewizyjnej gazetki partyjnej… W tym wszystkim widzimy tragiczną postać Jacka Kurskiego, który idzie w zaparte, wmawiając opinii publicznej, że jego wizja przekazu dziennikarskiego jest pluralistyczna, wolnościowa i obiektywna… Żałosny aparatczyk… Uważam, że niezależnie od “decyzji” Dudy nie zdoła on tym aktem powstrzymać spadającego poparcia dla swojej osoby. Ludzie są autentycznie zmęczeni ustawiczną awanturą, którą generuje władza. Duda zaś jest jednym z jej luminarzy, stosownie nadętym i awanturniczym. Oczywiście, argument, że to “ustawka” może być jedynie robieniem dobrej miny do złej gry. PiS nie ma wyjścia – musi popierać gorliwie swojego pyzatego kandydata, bo w przeciwnym razie grozi mu utrata władzy i polityczny niebyt. Nie bardzo także wiadomo, z jakiej przyczyny Duda domagać by się miał odwołania Kurskiego. Czyżby TVP sfilmowała prezydenta, kiedy drzemał podczas obrad w parlamencie? To jednak byłby słaby argument. Kurski jak nikt inny przyczynia się do cementowania władzy przez rządzącą partię… Pozostaje tylko czekać i spekulować, gdzie też Duda podpisze ustawę, bo miejsce może być malownicze. Peron został już wykorzystany. Może na szczycie Pałacu Kultury, zwieńczonego potężną anteną nadawczą? Przemysław Wiszniewski Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Przemysław Wiszniewski 54-latek, warszawiak. 20 lat pracował w TVP jako dziennikarz TV Edukacyjnej i TV Polonia, z wykształcenia pedagog, UW. Ukończył psychoanalizę szkoleniową. Był aktywistą Otwartej Rzeczpospolitej, prowadząc szkolne pogadanki na temat wielokulturowości. Zaangażowany w dialog żydowsko-polski na blogu FaceJew. Publicysta serwisów Ruch Komitetu Obrony Demokracji, Liberte Leszka Jażdżewskiego, „Medium Publiczne" Ewy Wanat, Koduj24 Magdy Jethon, "Studio Opinii" Stefana Bratkowskiego., były red. nacz. "Naszego Czasopisma", rzecznik Stowarzyszenia WRD i ODnowy. Wydawca jednodniówki "Na czatach" pod redakcją Haliny Flis-Kuczyńskiej. Zaangażowany w dokumentowanie wideo działań opozycji ulicznej na Video-KOD, a także przekazów Tomasza Piątka.

