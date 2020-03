Tusk: chcą zarobić na epidemii Podczas konferencji prasowej politycy ze sztabu kandydatki KO na prezydenta, stwierdzili, że “ogromne zlecenie na testy na obecność koronawirusa otrzymała bez przetargu firma Blirt, należąca m.in. do doradcy prezydenta i radnego PiS”. Wpisem na Twitterze sprawę komentuje przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, Donald Tusk. Donald Tusk skomentował sprawę, pisząc: “Po tym, jak okradli PCK, trudno się dziwić, że chcą zarobić na epidemii”. Poza opisywaną sprawą, Tusk odnosi się do afery z Wrocławia z byłymi politykami PiS. Czterech byłych polityków PiS wraz sześcioma innymi osobami zostało oskarżonych o wyprowadzenie z PCK we Wrocławiu ponad trzech mln zł. Z kolei w sprawie Blirt Jerzy Milewski, zapewnia, że ma tylko 3 proc. udziałów w firmie, o transakcji dowiedział się po fakcie, a Blirt był jedyną firmą, która była w stanie dostarczyć testy. Członkowie sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i zarazem posłowie Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna, Barbara Nowacka i Adam Szłapka zorganizowali w czwartek konferencję prasową, by zapytać o rządowe zlecenie na produkcję testów na obecność koronawirusa. – Firma Blirt z Gdańska otrzymała kilka dni temu rządowe zlecenie na 3,5 miliona złotych na produkcję testów do koronawirusa – powiedział Adam Szłapka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

