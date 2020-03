Tusk skomentował upór PiS ws. wyborów W programie “Kropka na i” Donald Tusk został zapytany o konieczność przeniesienia terminu wyborów prezydenckich. Szef Europejskiej Partii Ludowej wskazał, że walka wyborcza nie jest ważna, gdy z powodu koronawirusa umierają tysiące ludzi. Były szef RE ostro obszedł się z Jarosławem Kaczyńskim, który przekonuje, iż przeprowadzenie wyborów w maju jest “całkowicie możliwe”. – Te wybory prezydenckie to jest sprawa drugo-, a może nawet trzeciorzędna. Jest rzeczą oczywistą, że dzisiaj stoimy przed zupełnie innym wyzwaniem. O wiele poważniejszym – podkreślił szef Europejskiej Partii Ludowej. Jego zdaniem, bezpieczeństwo obywateli jest o wiele istotniejsze niż wyniki samych wyborów. – Ważną rzeczą jest to, aby decyzje o naszym życiu lub zdrowiu podejmowali nie politycy, którzy nie ponoszą żadnej konstytucyjnej, ani prawnej odpowiedzialności jak prezes Kaczyński. (…) Zupełnym skandalem byłoby, gdyby o tym w dodatku decydował ktoś, kto nie ponosi ustrojowej odpowiedzialności – stwierdził Donald Tusk, dodając, że prezes PiS “nie jest jakoś szczególnie znany z odwagi cywilnej w sytuacji zagrożenia”. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.