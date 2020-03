Tusk stanowczo o jednym z największych problemów w epidemii Donald Tusk po raz kolejny zabrał głos ws. pandemii koronawirusa. Były szef Rady Europejskiej przypomniał o konieczności pomocy starszym osobom, a przy okazji zwrócił uwagę na zwierzęta. “Wasze psy i koty nie zakażają wirusem!” – tłumaczy. To apel potrzebny, bo weterynarze apelują o przykrym zjawisku. “Pomoc potrzebującym (szczególnie starszym ludziom), solidarność i świadoma obywatelska samodyscyplina to najważniejsze przykazania na czas zarazy” – napisał Donald Tusk. Donald Tusk w swoim poście nawiązał też do trudnej sytuacji zwierząt. W związku z epidemią wiele osób zaczęło panikować, że ich pupile mogą być nosicielami wirusa. Pojawiają się informacje, że niektórzy Polacy chcieli nawet uśpić swoje psy i koty, albo po prostu porzucali zwierzęta. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.