"Twórczy kompozytor i łagodny, serdeczny człowiek". Popkulturowe oblicze mistrza. Jego nowatorskie podejście do muzyki nie od razu spotkało się ze zrozumieniem nawet w bardzo awangardowych instytucjach. Jako jedyny Polak zdobył więcej niż jedną nagrodę Grammy, jako jeden z niewielu dyrygował orkiestrą symfoniczną na Open'erze. Odszedł Krzysztof Penderecki, twórca współczesnej muzyki poważnej, któremu udało się zaistnieć w kulturze popularnej. Z równą pasją co o muzyce, opowiadał o blisko 30-hektarowym parku, który stworzył w Lusławicach. W ostatnich latach z ogromną dumą patrzył na Europejskie Centrum Muzyki, które wyrosło tam, naprzeciw dworu. O Krzysztofie Pendereckim zwykło się pisać "najsłynniejszy żyjący polski kompozytor". Ten nawyk trzeba będzie zmienić. W niedzielny poranek jego rodzina poinformowała, że zmarł w Krakowie po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 86 lat.

