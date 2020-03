Tydzień w piekle „ochrony zdrowia”. A z matki – klik, klik – ucieka życie. “Patrzę na zegar, jak – klik, klik, minuta po minucie – ucieka życie. Nie mam już serca rozmawiać ze »służbą« zdrowia. Telefon chwyta Samuela. Dzwoni od instytucji do instytucji, od lekarza do lekarza. Słyszymy dziesiątki pustych słów o procedurach, niemocy, wyższej konieczności (…) Co kilka minut spoglądam na matkę, czy jeszcze oddycha” „Nie chciałem o tym pisać, bo nie mam skłonności do wywlekania życia osobistego, ale dałem się przekonać, że jeśli nie będziemy głośno mówić o tym, co realnie dzieje się w Polsce, wszyscy rozpuścimy się wirtualnej rzeczywistości świata rządowej propagandy oraz własnych złudzeń. I jeszcze jedno. Nie chodzi tu o poszczególnych lekarzy czy funkcjonariuszy tego chorego systemu, ponieważ są oni w równej mierze co pacjenci jego ofiarami. Ten system społecznej nieodpowiedzialności, bezdusznie zautomatyzowanych procedur i konieczności dostarczania jak najlepszych statystyk jest autentyczną, najprawdziwszą zarazą, z jaką obcujemy!”. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

