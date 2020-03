Tygodniki “Wprost” i “Do Rzeczy” zawieszają papierowe wydanie Wydawca tygodnika “Wprost” (AWR Wprost) zdecydował, że z powodu mniejszej liczby działających punktów sprzedaży jego najnowszy numer ukaże się tylko w formie e-wydania – informuje “Presserwis”. Papierowe wydanie tygodnika “Wprost”, które miało ukazać się w poniedziałek 23 marca, nie trafi do sprzedaży. Dostępne będzie tylko e-wydanie nowego numeru. – Nie będziemy wydawać papierowego numeru, stawiamy na e-wydanie, które pojawi się w poniedziałek. Przez dwa tygodnie dostępny będzie numer, który jest w tej chwili w kioskach – mówi Marcin Dzierżanowski, redaktor naczelny tygodnika. W środę spółka PMPG SA, główny udziałowiec AWR Wprost, podała w komunikacie, że epidemia koronawirusa będzie miała negatywny wpływ na jej działalność. W piątek redaktor naczelny tygodnika “Do Rzeczy” Paweł Lisicki zapowiedział, że w przyszłym tygodniu ten tygodnik również nie ukaże się w wersji papierowej. Lisicki napisał pod jednym ze swoich komentarzy politycznych: “Docieranie do Państwa w tradycyjny sposób jest niezwykle trudne. Taka forma publikacji – tylko w Internecie – pozwala na dostęp do naszych tekstów i na uniknięcie wszelkiego ryzyka. Mam nadzieję, że Państwo to zrozumieją”. Zapowiedział jednocześnie, że “wszystko wskazuje na to, że kolejne wydanie ukaże się 30 marca już jednocześnie i w wersji cyfrowej, i papierowej”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

