Tym razem Kościół będzie musiał się dostosować Wprowadzony przed chwilą stan zagrożenia epidemicznego odbije się na życiu każdego Polaka. Kościół, który do tej pory podchodził do tematu bardzo… liberalnie (!) w końcu będzie musiał podjąć konkretne kroki. Od teraz wszystkie zgromadzenia powyżej 50 osób będą zakazane i dotyczy to wszystkich środowisk, także tych kościelnych. Wystarczy wspomnieć, że propozycją części duchownych było… organizowanie większej ilości mszy. No bo czemu nie? Kraj zamyka się na cztery spusty, ogranicza się zgromadzenia, ale modlić się można, bo przecież w Kościele nie można się zakazić.



Można i przekonali się o tym boleśnie w Wielkopolsce, gdzie jednym z zakażonych koronawirusem okazał się szafarz, który rozdawał komunię podczas jednej z mszy. Episkopat w końcu wystosował specjalne wytyczne w sprawie zagrożenia (m.in. zasady higieny czy dyspensy od uczestnictwa w nabożeństwie), ale nie zmienia to faktu, że niektórzy duchowni wygadują głupoty, jak np. abp Depo. Stwierdził on, że większym zagrożeniem od koronawirusa jest ideologia gender.

