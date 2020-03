Tysiące ludzi chcą do Europy. Może być wielki problem dla UE. Europa żyje koronawirusem, kolejne państwa ogłaszają nowe przypadki. W Grecji potwierdzono siedem zachorowań, odwołano forum ekonomiczne, a także festiwal filmów dokumentalnych w Salonikach, Grecy rzucili się do sklepów. Ale kraj ten mierzy się właśnie z jeszcze jednym wyzwaniem. Grecja za wszelką cenę próbuje powstrzymać tysiące migrantów, którzy forsują ich granicę. Zaraz może to być problem całej UE. Wszyscy zajęci byli koronawirusem. To, co kilka dni temu zaczęło dziać się w Grecji, zeszło gdzieś na dalszy plan. Ale sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Na granicy dochodzi do dantejskich scen, wybuchają zamieszki, do akcji wkroczyło wojsko i policja, a Grecja pierwszy raz w swojej historii ogłosiła całkowite zawieszenie konwencji genewskiej i mówi o inwazji. “Jak już nam przejdzie z koronawirusem, spójrzmy co tam się dzieje” – reaguje jeden z polskich internautów. I ma rację, bo to, co tam się dzieje, zaraz może być problemem całej Unii Europejskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

