Uczniowie szkół publicznych regionu Peel powrócą do wirtualnej klasy 6 kwietnia Kuratoria szkół publicznych w Toronto i regionie Peel mają nadzieję, że e-learning zostanie uruchomiony do 6 kwietnia. Oba kuratoria stwierdziły, że starają się zapewnić wszystkim uczniom dostęp do nauki online. Wszystkie szkoły w Ontario pozostają zamknięte z powodu kryzysu COVID-19.

Dwie kuratoia szkolne Toronto District School Board (TDSB) i Peel District School Board (PDSB) poinformowały, że planują rozpocząć edukację online prowadzoną przez nauczycieli. Toronto District School Board (TDSB) i Peel District School Board (PDSB) oświadczyły w poniedziałek, że przygotowują swoich pracowników i sprzęt do nauki online od 6 kwietnia. John Malloy, dyrektor ds. edukacji w TDSB, powiedział, że kuratorium kontaktuje się z rodzinami, aby ustalić, czego ich dzieci będą musiały nauczyć się online. Powiedział, że chcą upewnić się, że studenci mają komputer lub podobne urządzenie, a także dostęp do Internetu. Malloy powiedział, że kuratorium nadal czeka na wytyczne z Ministerstwa Edukacji pod względem tego, jak będzie wyglądał „dzień” szkolny, a także jak będzie przeprowadzane ocenianie. Dodał, że uczniowie będą uczyć się od własnego nauczyciela, a interakcja będzie dostosowywana dla każdego instruktora. Peter Joshua, dyrektor ds. Edukacji PDSB, powiedział, że opracowuje plany nauki online dla wszystkich klas, w tym dla dorosłych i dla kształcenia ustawicznego. „Obecnie kończymy plan i nie mogę się doczekać, aby zapoznać z nim personel, uczniów i ich rodziny do końca tego tygodnia”, powiedział w komunikacie prasowym. „Dziękujemy za nieustającą cierpliwość, ponieważ pracujemy nad stworzeniem kompleksowego i sprawiedliwego planu zapewniającego zaspokojenie wszystkich potrzeb uczniów”. Powiedział, że plan obejmie wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dla osób uczących się języka angielskiego. Inne kluczowe elementy obejmują plan zapewnienia równego dostępu do elektroniki i Internetu, a także zdrowia psychicznego i wsparcia społecznego. „Pracujemy nad tym, aby korzystanie z internetowych środowisk edukacyjnych nie zwiększyło podziału na uczniów uprzywilejowanych i mających mnijsze możliwości oraz aby dostępne były alternatywne strategie uczenia się” – powiedział. „Ponadto pracujemy nad zapewnieniem równego dostępu do technologii dla wszystkich”. Joanna Wójcik Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

