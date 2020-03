Udany początek eliminacji mistrzostw Europy 2021 polskich piłkarek Reprezentacja Polski kobiet w swoim pierwszym meczu rozegranym w Warszawie pokonała w sobotę Mołdawię 5:0 (4:0). Trzy gole dla Biało-Czerwonych strzeliła Ewa Pajor, dokładając do tego dwie asysty. Dla zespołu trenera Miłosza Stępińskiego było to pierwsze w tym roku spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw Europy 2021. W środę panie zagrają w Baku z Azerbejdżanem. Biało-Czerwone, klasyfikowane na 30. miejscu w światowym rankingu, były faworytkami sobotniego spotkania z Mołdawiankami (90. lokata) na stadionie stołecznej Polonii. To był pierwszy mecz w historii piłkarskiej reprezentacji kobiet rozegrany w Warszawie. Według przedmeczowych założeń szkoleniowca miały prowadzić grę i strzelić przynajmniej dwa gole. To zadanie zostało zrealizowane już w pierwszej połowie. Polki atakowały, dominowały od pierwszego gwizdka. Szybko też zaczęły stwarzać groźne sytuacje. Już w 9. minucie Aleksandra Sikora zdobyła pierwszego gola. Zaraz potem po widowiskowym uderzeniu Emilii Zdunek piłka odbiła się od poprzeczki. Dwie akcje zespołu trenera Stępińskiego “zamknęła” skutecznie Ewa Pajor. Najlepsza polska napastniczka miała szansę na hat-tricka, ale trafiła w słupek. W doliczonym czasie pierwszej połowy najpierw po czerwonej kartce ekipę gości osłabiła Victoria Toma, a jeszcze przed gwizdkiem na przerwę podwyższyła prowadzenie polskiej drużyny Katarzyna Daleszczyk. Po przerwie osłabione liczebnie Mołdawianki nie były w stanie powalczyć o zmianę niekorzystnego wyniku. Polki nie forsowały już tempa jak w pierwszej części. W końcu, w 86. minucie, sprintem do piłki popisała się Pajor. Minęła bramkarkę Mołdawii i ustaliła wynik. Szansę miała jeszcze Nikola Karczewska. Po jej strzale głową piłka trafiła w poprzeczkę. Zespół trenera Stępińskiego zaczął eliminacje od bezbramkowego remisu z wyżej notowaną Hiszpanią w Lublinie. Biało-Czerwone miały zainaugurować walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września. Dzień przed spotkaniem zostało ono – z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek – przełożone o rok. W kwietniu Polki rozegrają rewanże z Mołdawią i Azerbejdżanem. Rywalami Polski w grupie D Euro 2021 są Czechy, Azerbejdżan, Mołdawia i Hiszpania. W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz – Anglia. Polska – Mołdawia 5:0 (4:0) Bramki: 1:0 Aleksandra Sikora (9), 2:0 Ewa Pajor (27), 3:0 Ewa Pajor (34), 4:0 Katarzyna Daleszczyk (45+2), 5:0 Ewa Pajor (86). Polska: Katarzyna Kiedrzynek – Gabriela Grzywińska, Małgorzata Mesjasz, Paulina Dudek – Aleksandra Sikora, Emilia Zdunek, Ewelina Kamczyk (60. Dominika Grabowska), Patrycja Balcerzak, Natalia Chudzik (60. Martyna Wiankowska) – Katarzyna Daleszczyk (74. Nikola Karczewska), Ewa Pajor Terminarz reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2021: 11 marca 2020: Azerbejdżan – Polska, 10 kwietnia 2020: Polska – Azerbejdżan, 14 kwietnia 2020: Mołdawia – Polska, 9 czerwca 2020: Hiszpania – Polska, 18 września: Czechy – Polska, 22 września 2020: Polska – Czechy Tabela grupy D 1. Hiszpania 3 7 9-1 2. Czechy 3 6 12-5 3 Polska 2 4 5-0 4. Mołdawia 3 3 3-13 5. Azerbejdżan 3 0 1-11 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

