Ultimatum czy pić wodę? Andrzej Duda gra z Kaczyńskim ustawą o miliardach dla TVP Pałac Prezydencki ma kłopot. Ustawa o 2 mld zł dla mediów państwowych urasta do rangi najważniejszego aktu prawnego kadencji Andrzeja Dudy. We wtorek prezydent ma się spotkać w tej sprawie z Jarosławem Kaczyńskim. To, czy zawetuje ustawę, jak papierek lakmusowy pokaże, czy chce zadowolić gorących zwolenników PiS, wyborców umiarkowanych, czy prezesa PiS „Jacek Kurski wyceniany na 2 mld złotych!” — komentowano na Twitterze po tym, jak w mediach pojawiła się informacja o ultimatum prezydenta. Andrzej Duda miał zażądać dymisji prezesa TVP w zamian za podpisanie ustawy abonamentowej, która przekazuje mediom państwowym z budżetu 1,95 mld zł. Postulat miał paść podczas spotkania z przewodniczącym Rady Mediów Narodowych Krzysztofem Czabańskim, którego prezydent wezwał do siebie nagle w poniedziałek 2 marca 2020. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.