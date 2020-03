Umarł na kwarantannie, nie doczekał testu i dwie kolejne ofiary wirusa Śmierć kierowcy TIR-a z Głogowa, który oficjalnie nie został uznany za ofiarę wirusa, stanowi tragiczne oskarżenie systemu, w którym 189 tys. ludzi zostało uznane za poważnie zagrożone, ale przeprowadzono tylko 17,6 tys. testów. Nie jest też sprawdzany personel, trzeba było zamknąć kolejne oddziały. Nowy York nie radzi sobie z epidemią Niedziela 22 marca 2020 upłynęła pod znakiem trzech dramatycznych zgonów, choć tylko dwa z nich zostały na razie uznane jako wynik COVID-19. Tym samym łączna liczba polskich zmarłych wzrosła – oficjalnie – do siedmiu. W porównaniu z innymi krajami uderza młody wiek ofiar; kolejno: 57 lat, 67, 66, 73, 57 i w niedzielę 37 i 43. Typowa natomiast jest przewaga mężczyzn (pięciu) wśród ofiar nad kobietami (dwie). Jednocześnie pojawiły się zaskakujące informacje, że w USA także chorują zdecydowanie młodsi ludzie niż np. w Chinach i we Włoszech (patrz dalej). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

