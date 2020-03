Unia Europejska zamyka zewnętrzne granice na 30 dni Przywódcy Unii Europejskiej zgodzili się na 30-dniowe zamknięcie granic zewnętrznych wspólnoty – poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Decyzja, która zapadła podczas zorganizowanej we wtorek wideokonferencji, ma wejść w życie natychmiastowo. W odpowiedzi na rosnącą liczbę zakażeń, unijni przywódcy zgodzili się na propozycję przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Na mocy wtorkowych ustaleń, Unia Europejska na okres 30 dni zamyka swoje zewnętrze granice dla osób niebędących obywatelami państw wspólnoty. – Aby ograniczyć rozprzestrzeniania się wirusa poparliśmy wytyczne zaproponowane przez Komisję Europejską w sprawie zarządzania granicami. Musimy zapewnić przejazd dla leków, żywności i innych dóbr, a nasi obywatele muszą być w stanie przedostać się do swoich krajów – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.