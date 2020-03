Unijny mechanizm pozwala Polakom wrócić za darmo do kraju. Polska zwleka. Komisja Europejska informuje, że każdy kraj członkowski może uruchomić mechanizm ochrony cywilnej, aby umożliwić osobom, które utknęły poza granicami UE, na powrót do kraju. Pasażerowie nie płacą wówczas za bilety, ale z tej opcji mogą skorzystać wszyscy obywatele Unii Europejskiej. Komisja Europejska poinformowała o unijnym mechanizmie ochrony cywilnej. Umożliwia on powrót do ojczyzny osobom, które utknęły za granicą Unii Europejskiej. Podróżny nie płaci wówczas za bilet. W przypadku aktywowania opcji z rejsu mogą skorzystać inni obywatele UE. Wówczas Bruksela zwraca do 75 proc. kosztów – informuje portal rmf24.pl. Mechanizm można aktywować w każdej chwili. Polska wciąż zwleka, a skorzystały z niego np. Niemcy czy Czechy. Odbywa się to wówczas podobnie jak w sytuacji, gdzie nasz kraj zdecydował się ewakuować Polaków z chińskiego Wuhan. Loty zorganizowała wówczas Francja. Na razie Polska ściąga swoich rodaków za pomocą programu “Lot do domu”. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

