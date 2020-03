Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON Mariusza Błaszczaka na pl. Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęły się centralne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień, który upamiętnia rozstrzelanie członków zarządu “Wolności i Niezawisłości” jest w Polsce także osią sporu polityczno-historycznego i budzi kontrowersje. Wcześniej w Pałacu Prezydenckim prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Po uroczystościach na stołecznym pl. Piłsudskiego odbędzie się przemarsz pt. “Podziemna Armia Powraca!” do archikatedry warszawskiej, gdzie odprawiona zostanie msza św. ofiarowana Żołnierzom Wyklętym. Prezydent zaznaczył, że dopiero w wolnej Polsce, po 1989 r. możemy oddawać hołd bohaterskim żołnierzom Rzeczpospolitej, którzy – jak mówił – nigdy nie złożyli broni, walczyli za Polskę do samego końca, nie szczędząc jej życia, ani krwi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

