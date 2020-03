W Bełchatowie ujawniono finanse kościelnego cmentarza Łódzka Archidiecezja może się okazać jednym z najmocniejszych graczy na rynku usług funeralnych w Polsce. Przychody tylko z jednego z 22 administrowanych przez nią cmentarzy sięgają 2,8 mln zł. Duchowni twierdzą jednak, że dopłacili do tej działalności ponad milion złotych. Nadal chcą zarządzać cmentarzem. W Bełchatowie szykuje się burzliwa sesja rady miasta dotycząca przedłużenia umowy dzierżawy i administrowania miejscowym cmentarzem. Pojawił się spór o rzekomo wysokie opłaty za pochówki, jakie nalicza kościelny administrator. To echa identycznej sprawy z gminy Brzeziny. Koszty ceremonii pogrzebowej mają dochodzić tam do 12 tys. zł, bo podbijają je opłaty za wyznaczenie miejsca pochówku i wykopanie grobu. Cmentarzami w obu miejscowościach administruje archidiecezja łódzka. Zmaga się z oskarżeniami o “cmentarny wyzysk”. Radni Bełchatowa zdecydowali się upublicznić dane o finansach cmentarza. Według dokumentów roczna stawka dzierżawy za cmentarz wynosi 1500 zł plus VAT. To kwota porównywalna ze stawką przygotowania jednego grobu murowanego. Cennik administratora nekropolii zawiera 40 pozycji. Na przykład dopłata za kolor granitowego nagrobka wynosi 350 zł (jasny) do 500 zł (za czarny), za modernizację nagrobka opłata wynosi 10 proc. opłaty podstawowej, płatny 30 zł jest wjazd taczką pod grób. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.