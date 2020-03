W ciągu doby zmarło 627 osób z powodu koronawirusa we Włoszech Koronawirus we Włoszech. W ciągu doby odnotowano 627 zgonów spowodowanych zakażeniem SARS-CoV-2 – informuje AFP. – Podana liczba zmarłych, to osoby “z koronawirusem”, a nie te, które zmarły “z powodu koronawirusa” – poinformował na konferencji prasowej szef Obrony Cywilnej, rządowy komisarz Angelo Borrelli. Tym samym do 4032 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia – WHO- przyznała, że liczba zakażeń w Europie zachodniej jest ogromna. Tylko w czterech krajach – we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji – liczba zakażonych przekroczyła 85 tys. To już o 4 tys. więcej niż w całych Chinach. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.