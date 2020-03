W Gdańsku firmy i pracownicy dostana prawdziwą pomoc O takim wsparciu jakie szykuje Gdańsk, może pomarzyć wiele firm w całej Polsce. Aleksandra Dulkiewicz wraz z urzędnikami przygotowała pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, których biznesy cierpią z powodu pandemii koronawirusa. Mogą liczyć m.in. na umorzenie czynszu i odroczenie podatku od nieruchomości. “To czas próby nas wszystkich. To czas próby naszej solidarności. Chciałbym zadeklarować, że będziemy walczyć o każde miejsce pracy w naszym mieście, o każdego pracownika i każdego pracodawcę. Każdy będzie musiał z czegoś zrezygnować” – podkreśliła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Gdański pakiet wsparcia przedsiębiorców był konsultowany w gronie dwunastu przedstawicieli największych miast w Polsce. Poniżej prezentujemy jego najważniejsze założenia: 1. Umorzenie czynszu w gminnych lokalach na 1 miesiąc z możliwością zawieszenia obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach (na wniosek najemcy). 2. Zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące (na wniosek użytkownika). WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

