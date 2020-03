W Hiszpanii sceny jak na wojnie. Pacjenci z COVID-19 leżą na szpitalnej podłodze Sytuacja związana z koronawirusem w Hiszpanii nie wygląda zbyt dobrze. Na nagraniu z jednego z madryckich szpitali widać, w jakich warunkach przyjmowani są pacjenci. W placówce brakuje wystarczającej ilości łóżek, dlatego sporo pacjentów musi leżeć na podłodze w korytarzu. Na nagraniu opublikowanym w sieci widać, jak pacjenci szpitala Infanta Leonor – w oczekiwaniu na badania – zmuszeni byli do leżenie na podłodze w korytarzu. W dalszej części wideo pokazano też tłumy pacjentów zajmujących miejsca siedzące w poczekalni. W Hiszpanii potwierdzono już ponad 33 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło tam 410 osób. Łącznie zanotowano 2182 ofiary śmiertelne. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

