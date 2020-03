W nadchodzącej recesji najgorsze jest to, czego nie wiemy – Kryzys z 2008 miał dalekosiężne skutki, ale jego natura nie była wyjątkowa, był niejako wpisany w gospodarkę wolnorynkową. Mniej więcej wiedzieliśmy wtedy co nas czeka i jakie są możliwe reakcje. Obecnie źródło kryzysu jest pozarynkowe i odciska on swoje piętno przede wszystkim w szeroko pojętej sferze społecznej. Ciężko więc przewidzieć co będzie – mówi w rozmowie z Magazynem TVN24 Tomasz Janyst, współzałożyciel i Prezes Fundacji Kaleckiego. Tomasz Janyst, współzałożyciel i Prezes Fundacji Kaleckiego, prawnik i bankowiec, absolwent prawa i sinologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, studium bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Collegium Invisibile, stypendysta Uniwersytetu Pekińskiego. Jakub Majmurek: Premier ogłosił właśnie zamknięcie kasyn, restauracji, galerii handlowych. Co to znaczy dla gospodarki? Tomasz Janyst: Zamknięcie tych przestrzeni to oczywiście olbrzymie koszty dla drobnych przedsiębiorców prowadzących lokale jak i większych sieci handlowych. Decyzja wydaje się rozsądna, gdyż w obliczu epidemii powinno ograniczać się możliwość bezpośredniego kontaktu większej liczby osób. Skutki dla gospodarki będą zależeć głównie od tego jak długo taki stan się utrzyma. Pytanie też jakie środki pomocowe dla właścicieli zaproponuje rząd. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

