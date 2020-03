W Nowym Jorku powstają prowizoryczne kostnice Wobec powiększającej się w Nowym Jorku liczby ofiar Covid-19, na Manhattanie powstał system prowizorycznych kostnic, mieszczących się w dużych białych namiotach oraz ciężarówkach-chłodniach. Będą one użyte, jeśli liczba zgonów przekroczy możliwości miejskich kostnic. Namioty stanęły w pobliżu szpitala Bellevue, to najstarszy szpital publiczny w Ameryce. Został założony 31 marca 1736 roku i mieści się przy 1 Alei w dzielnicy Kips Bay na Manhattanie. Przed dwoma miesiącami trafiła tam kobieta po przyjeździe z Chin, która była jedną z pierwszych osób w mieście zakażonych koronawirusem. Od środy rano w stanie Nowy Jork w wyniku powikłań wiążących się z koronawirusem zmarło 100 osób. Łącznie liczba zgonów na Covid-19 wzrosła do 386 – poinformował w czwartek gubernator stanu Andrew Cuomo. Liczba przypadków zakażenia wzrosła o ponad 600, do 37258. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

