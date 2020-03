W szpitalu we Wrocławiu zmarł pacjent zakażony koronawirusem Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ________________________________________ Zmarła druga osoba zakażona koronawirusem – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To 73-letni mężczyzna, który przebywał w ciężkim stanie w szpitalu we Wrocławiu. Jak informuje resort zdrowia, mężczyzna “miał choroby współistniejące”. Urszula Małecka, rzeczniczka Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przekazała w rozmowie z TVN24, że mężczyzna trafił do szpitala w ubiegły piątek. – Od początku był w poważnym stanie. Ten stan cały czas się pogarszał – mówiła. Poinformowała też, że “w szpitalu jest kobieta z dalszej rodziny pacjenta, która również jest w grupie ryzyka”. – Ona jest w o wiele lepszym stanie, stabilnym – przekazała rzeczniczka. Dodała, że dwie młodsze osoby “z grona tego pacjenta” są objęte kwarantanną domową. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

