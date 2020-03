W USA więcej zakażeń niż w Chinach. W szpitalach Nowego Jorku brakuje łóżek. „Wirus przyszedł i zaraz pójdzie, przywróćmy normalność” – mówi prezydent Brazylii, ale zdaniem ekspertów władze nie kontrolują rzeczywistej liczby zakażeń. W samym Nowym Jorku choruje 20 tys., brakuje łóżek. Putin zamyka Rosję. W Polsce już 170 dziennych zakażeń i kolejne ofiary, których władze nie mogą się doliczyć. Przed 21.00 ministerstwo zdrowia zatwittowało, że są kolejne zarażenia. Bilans 26 marca to rekordowe 170 osób, a od początku epidemii już 1221 zakażonych koronawirusem. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.