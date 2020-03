Walka z wirusem będzie skuteczna jeśli będzie solidarna Polska Akcja Humanitarna odpowiada na kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa i apeluje o wsparcie dla najbardziej narażonych. Pomoc będzie udzielana uchodźcom w obozie na południu Grecji, czyli tym, którzy dziś nie mogą zostać w domu, bo go nie mają, a także dzieciom w Polsce w ramach programu dożywiania „Pajacyk”. Walka z rozprzestrzenianiem się wirusa może być skuteczna tylko wtedy, kiedy wsparcie solidarnie otrzymają wszyscy – apeluje PAH. Tysiące ludzi przebywających w obozach dla uchodźców na południu Grecji są niezwykle narażone na zachorowania związanie z wirusem COVID-19. Brak odpowiednich warunków sanitarnych, a przede wszystkim brak dostępu do czystej wody powoduje, że nie ma możliwości umycia rąk. Sytuację pogarsza fakt, że ludzie zamieszkujący obozy są wycieńczeni, wychłodzeni i niedożywieni, a więc mają zdecydowanie osłabioną odporność. W tym wypadku zachorowanie może bezpośrednio zagrozić ich życiu. W razie zarażenia nie ma także możliwości udzielenia im adekwatnej pomocy medycznej oraz zastosowania kwarantanny, ponieważ w obozach panuje znaczne przeludnienie. Choroba może się wówczas rozprzestrzeniać w niekontrolowany sposób. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

