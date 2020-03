Warszawa opustoszała z powodu koronawirusa. Ten film trzeba zobaczyć. Sieć podbija nagranie z lotu ptaka, a raczej drona, nad Warszawą. Stolica wygląda jak miasto z filmu post-apokaliptycznego. Na ulicach praktycznie nie ma żywej duszy. To efekt apeli o pozostanie w domach, by zapobiec rozprzestrzenianiu koronawirusa. Film z drona nagrany przez Damiana Popławskiego został zarejestrowany w niedzielny poranek. Co prawda w takich momentach i tak nie moglibyśmy się spodziewać dzikich tłumów na ulicach, ale jeszcze nigdy nie świadkami takich scen, jak w czasie obecnej pandemii. I nie chodzi tylko o brak korków. Czasem mignie gdzieś tramwaj i samochód, ale generalnie Warszawa przypomina miasto duchów. W styczniu takie widoki mogliśmy zaobserwować w Wuhan. WIĘCEJ ZDJĘCIA Z WARSZAWY Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.