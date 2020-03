Warszawska twierdza Legii zdobyta W 26 serii spotkań kolejny raz przegrał dotychczasowy wicelider będący w coraz większym kryzysie. Szansy na 2. miejsce nie wykorzystał Lech Poznań, a Legia Warszawa okazała się gorsza od Mistrza Polski, który wskoczył na 2. lokatę. W pojedynku na dnie stawki w poniedziałek lepsza okazała się Korona. W piątek, 6 marca na start 26. kolejki dobrze radzący sobie u siebie Górnik Zabrze zagrał z Cracovią Kraków będącą w coraz większym kryzysie. Niespodzianki nie było, górnicy kolejny raz pokazali się w Zabrzu z dobrej strony triumfując 3:2. W sobotę walcząca o utrzymanie Arka Gdynia uległa przed własną publicznością Wiśle Płock 1:2 dla której było to pierwsze wiosenne zwycięstwo. Następnie niemrawe Zagłębie Lubin po szalonym, ofensywnym meczu zremisowało z Lechią Gdańsk 4:4. Na koniec dnia o godzinie białostocka Jagiellonia, która we wtorek wygrała pierwszy mecz tej wiosny poszła za ciosem, wygrała ze Śląskiem Wrocław 1:0 i wskoczyła do górnej ósemki. Emocji nie zabrakło także w niedzielę. W Bełchatowie ekipa Rakowa Częstochowa zmierzyła się z będącą w dużym dołku Pogonią Szczecin. Mecz zakończył się remisem 0:0, który żadnej z ekip nic nie dał. Później w hicie kolejki Wisła Kraków, która nie przegrała od grudnia zagrała z solidnym na starcie wiosny Lechem Poznań. Mimo przewagi Kolejorza spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Po tym meczu wicemistrz kraju Legia Warszawa przegrała przy Łazienkowskiej z obecnym mistrzem Piastem Gliwice 1:2, który wykorzystał czerwoną kartkę dla Jose Kante w 12 minucie. Zmagania 26. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy sezonu 2019/2020 zakończył poniedziałkowy bój przedostatniej Korony Kielce z ostatnim Łódzkim Klubem Sportowym. Gospodarze wykorzystali przewagę, zwyciężyli 1:0 i przeskoczyli na 14. miejsce. Wyniki 26. kolejki PKO Ekstraklasy 2019/2020: Piątek, 6 marca Górnik Zabrze – Cracovia Kraków 3:2 Sobota, 7 marca Arka Gdynia – Wisła Płock 1:2 (0:1)

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk 4:4 (2:3)

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław 1:0 (0:0) Niedziela, 8 marca Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin 0:0

Wisła Kraków – Lech Poznań 1:1 (1:1)

Legia Warszawa – Piast Gliwice 1:2 (1:1) Poniedziałek, 9 marca Korona Kielce – ŁKS Łódź 1:0 (0:0) Tabela PKO Ekstraklasy Lp. Drużyna M. Pkt. Bramki 1 Legia Warszawa 26 51 54-26 2 Piast Gliwice 26 43 28-25 3 Cracovia 26 42 35-25 4 Śląsk Wrocław 26 42 34-29 5 Lech Poznań 26 42 45-25 6 Pogoń Szczecin 26 41 27-23 7 Lechia Gdańsk 26 38 32-33 8 Jagiellonia Białystok 26 37 35-35 9 Raków Częstochowa 26 36 32-37 10 Wisła Płock 26 36 32-41 11 Zagłębie Lubin 26 33 41-40 12 Górnik Zabrze 26 33 34-36 13 Wisła Kraków 26 31 33-38 14 Korona Kielce 26 26 15-30 15 Arka Gdynia 26 25 22-37 16 ŁKS Łódź 26 20 25-44

