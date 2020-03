Warunki sponsorstwa – wele ograniczeń Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella” Stały mieszkaniec Kanady oraz obywatel może sponsorować swojego współmałżonka (żonę, męża, partnera tej samej lub różnej płci). Inaczej mówiąc – ma takie prawo. Jednakże tak sponsor jak i osoba sponsorowana muszą spełniać wszystkie warunki prawne. Między innymi takie: Sponsor musi mieszkać w Kanadzie, jeżeli jest „tylko” stałym mieszkańcem, lub może mieszkać poza granicami Kanady jeżeli udowodni, że wraz ze sponsorowanym małżonkiem wróci do Kanady na stałe najpóźniej w momencie otrzymywania pobytu stałego przez sponsorowanego małżonka. Uwaga: sprawy takie kiedyś, ok. 10 lat temu i wcześniej były bardzo proste –wystarczyło postawić parafkę w odpowiedniej rubryce mówiącej o tym, że sponsor wróci do Kanady – i nie było problemu. Natomiast od około 2010 roku Immigration wymaga o wiele więcej niż postawienie krzyżyka w rubryce. O wiele, wiele więcej: do tego stopnia, że jeżeli podejmujący decyzję urzędnik imigracyjny nie będzie przekonany co do zamiarów sponsora odnośnie zamieszkania w Kanadzie – może wydać odmowę. Sponsor musi się kwalifikować pod względem finansowym: wprawdzie nie musi wykazać określonej sumy, którą zarabia, ale musi przekonać Immigration, że będzie w stanie utrzymać sponsorowanego współmałżonka. Przeciwskazaniem jest pobieranie zapomogi społecznej. Ale np. pobieranie emerytury jest dopuszczalne, pobieranie renty chorobowej może być dopuszczalne, ale również nie w każdym przypadku. Również uprzednie bankructwo może być przeszkodą, ale nie musi, jeżeli sponsor otrzymał tzw. discharge. W niektórych przypadkach przeszkodą w sponsorowaniu może być tzw. rządowe mieszkanie, aczkolwiek w niektórych przypadkach dotowane mieszkania nie dyskwalifikują (jeżeli np. dotacja jest tak zwanym grantem). Jeżeli sponsor sponsorował kiedyś innego członka rodziny, który następnie, podczas trwania sponsorstwa, pobierał zapomogę społeczną (welfare ) – taka sytuacja również dyskwalifikuje, jeżeli sponsor taki nie oddał rządowi Kanady tej zapomogi społecznej pobieranej przez uprzednio sponsorowaną osobę. Cała kwota musi być oddana (lub np. uznana za spłaconą, jeżeli wcześniej jest uznana za przeterminowaną). Sponsor nie może sponsorować, jeżeli nie wypełnia obowiązku płacenia np. alimentów na dziecko lub żonę, jeżeli takie alimenty zostały osądzone przez decyzję sądową (jeżeli zalega, jeżeli nie jest na bieżąco) Sponsor nie może sponsorować, jeżeli wcześniej popełnił przestępstwo przeciwko swojemu członkowi rodziny lub rodziny swojego członka rodziny, lub osoby, z którą poprzednio taki potencjalny sponsor był w związku. Oczywiście nie każde przestępstwo dyskwalifikuje, natomiast jeśli dyskwalifikuje, to można sponsorować dopiero po uzyskaniu wymazania takiego przestępstwa (uprzednio nazywało się to Pardon , a teraz nazywa się Record Suspension) Sponsor nie może sponsorować, jeżeli jest w więzieniu lub jeżeli grozi mu wydalenie z Kanady (to ostatnie w przypadku osób, które są „tylko” stałymi mieszkańcami Kanady). Sponsor nie może sponsorować, jeżeli sam był sponsorowany jako małżonek i nie minęło jeszcze 5 lat od otrzymania przez niego pobytu stałego (nawet jeśli jest już obywatelem Kanady). Sponsor nie może sponsorować, jeżeli już w przeszłości sponsorował uprzedniego współmałżonka i nie minęło jeszcze 3 lata od otrzymania pobytu stałego przez osobę uprzednio sponsorowaną. Osoba sponsorowana także musi spełniać inne warunki, np. musi mieć czysty tzw. rekord kryminalny. Bardzo również liczy się fakt, kiedy sponsor oraz osoba sponsorowana weszli w związek ze sobą. Ta data może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia całej sprawy. Bardzo, ale to bardzo dużo osób przekonało się o tym i bardzo się zawiodło. Jeżeli osoba sponsorowana ma dość długą i kwiecistą historię w Kanadzie, a potem bierze ślub i jest sponsorowana – radzę uzyskać prawną poradę zanim zacznie się jakiekolwiek załatwianie. Izabela Kowalewska Konsultant Imigracyjny Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Izabela Kowalewska
Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.

