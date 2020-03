Wczoraj rechot politowania, dziś duży problem. Zmieńmy to! Koronawirus obnażył słabość nie tylko wielu europejskich systemów służby zdrowia, ale także systemów edukacji. W Polsce gruntownej zmiany wymaga nie tylko nauka o bezpieczeństwie. Do zrobienia jest znacznie więcej. Bill Gates, ekscentryczny multimilioner i założyciel znanej na całym świecie firmy Microsoft, przewidział już pięć lat temu wybuch pandemii na miarę koronawirusa. – Jeśli cokolwiek zabije ponad 10 mln ludzi w ciągu kilku następnych dekad, to prawdopodobnie będzie to wysoce zakaźny wirus, a nie wojna. Nie rakiety, ale mikroby – mówił w marcu 2015 r. jeden z najbogatszych ludzi na świecie podczas konferencji Ted Talk (to coroczne konferencje naukowe popularyzujące „idee warte propagowania”) w kanadyjskim Vancouver. To nic oryginalnego, ale mający posłuch i duży wpływ na rzeczywistość Gates powiedział głośno to, o czym świat wiedział, ale milczał i niewiele robił, by się przygotować. Koronawirus obnażył wszelkie, mówiąc delikatnie, niedociągnięcia systemów służby zdrowia w europejskich krajach, czego najlepszym przykładem są Włochy, kolebka zachodniej cywilizacji. Kilka dni temu Tim Marshall, autorytet w dziedzinie spraw zagranicznych, mówił mi, że podobny los czeka i Wielką Brytanię, której to władze przez ostatnie 12 lat stale cięły budżety przeznaczone na służbę zdrowia. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

