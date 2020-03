Wczoraj umarło 919 Włochów, 773 Hiszpanów, 300 Amerykanów. W Polsce oficjalnie nikt. Epidemia w USA przebije wszystko, co było do tej pory w Chinach, Włoszech i Hiszpanii. W szpitalach w Alzacji już od dwóch tygodni lekarze selekcjonują pacjentów z powodu braku respiratorów. W Polsce liczba nowych przypadków jest wciąż zdecydowanie niższa niż na Zachodzie. Albo Polacy są nadzwyczajnie zdyscyplinowani albo mamy fałszywe dane W filmie na YouTube R. Rex Parris, burmistrz Lancaster w Kalifornii, opowiedział o historii 17-latka z jego miasta, któremu odmówiono pomocy medycznej, ponieważ nie był ubezpieczony. Wysłali go do innego szpitala, ale zanim tam dotarł, był już w tak ciężkim stanie, że nie udało się go uratować. Okazało się, że był zakażony koronawirusem. „W piątek był zdrowy, w środę już nie żył” – mówił burmistrz. Według danych z 22.30 w USA zmarły do tej pory „tylko” 1543 osoby, ale zakażonych jest już ponad 100 tys. (we Włoszech 86,5 tys., w Chinach 81 tys.) i wszystko wskazuje na to, że epidemia SARS-CoV-2 w Stanach przebije wszystko, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory. Także dlatego, że 27,5 mln Amerykanów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. O pandemii na świecie – czytaj dalej. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

