WestJet przewoził chorych do i z Toronto Zanim zamknięto granice Kanady w trzech lotach linii Westjet, które rozpoczęły się lub zakończyły na lotnisku Pearson w Toronto (​YYZ) w dniach 11-12 marca, lecieli zakażeni wrusem pasażerowie. Wiadomość ta pojawia się zaledwie kilka godzin po tym, jak premier Justin Trudeau ogłosił, że zagraniczni podróżni nie będą mogli wjechać do Kanady. Linia WestJet podała, że w czterech samolotach lecieli ludzie niedawno przetestowani, u których stwierdzono wynik pozytywny. Trzy z nich były powiązane z lotniskiem ​​YYZ. Były to: lot z 11 marca z San Juan, Puerto Rico do Toronto oraz 12 marca lot WS1201 z Nowego Jorku do Toronto i lot WS665 z Toronto do Calgary. Uważa się, że podczas lotu 11 marca rzędy od 2 do 6 zostały potencjalnie narażone na działanie wirusa. W przypadku lotu WS1201 zagrożenie wystĻujje dla rzędów od 3 do 9, natomiast w przypadku WS665 – 19–27. W oświadczeniu na swoim blogu WestJet podkreślił, że pasażerowie w tych rzędach powinni się izolować przez 14 dni i monitorować swoje objawy. Według CP24, jeden pasażer na pokładzie innego lotu 11 marca, tym razem z Londynu, Anglii do Pearson, również wykazał wynik pozytywny na teśdie na wirus COVID-19. Osoby z grup ryzyka, przybywające do Toronto, powinny skontaktować się z Telehealth pod numerem 1-866-797-0000 albo skontaktować się ze swoim lekarzem lub lokalną jednostką zdrowia publicznego. W poniedziałek, 16 marca, premier Justin Trudeau ogłosił, że granice Kanady zostaną zamknięte dla nierezydentów próbujących wlecieć do Kanady, z wyjątkiem podróży do i z USA i Meksyku. Tylko cztery lotniska w Kanadzie będą przyjmować loty międzynarodowe w dającej się przewidzieć przyszłości: lotnisko Pearsona w Toronto, Montréal – Międzynarodowy port lotniczy Pierre Elliott Trudeau, Międzynarodowy port lotniczy w Calgary i Międzynarodowy port lotniczy w Vancouver. Kanadyjska agencja służb granicznych zwiększy też kontrolę na lotniskach. Pasażerom z objawami COVID-19 można obecnie zakazać lotów do Kanady, ale linie lotnicze wciąż muszą dokładnie sprawdzać swoich pasażerów. Wszystko o COVID-19 Ontario podejmuje ważne nowe działania (konferencja prasowa) – godz. 13.00 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

