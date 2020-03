WHO: Europa stała się centrum pandemii – Europa stała się teraz epicentrum pandemii koronawirusa – powiedział w piątek w Genewie szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ghebreyesus podkreślił, że obecnie w Europie dzienny przyrost nowych przypadków koronawirusa jest większy, niż to miało w szczytowym okresie epidemii w Chinach. Zaznaczył, że nie da się obecnie określić, kiedy pandemia osiągnie swój szczyt, wyraził jednak nadzieję, że stanie się to wcześniej niż później. – Będzie to zależeć od reakcji każdego z krajów, potrzebne jest agresywne podejście do problemu – dodała podczas wideokonferencji prasowej w Genewie Maria Van Kerkhove, odpowiedzialna w WHO za walkę z COVID-19. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

