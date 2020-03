WHO: pandemia COVID-19 przyspiesza, ale możemy zmienić jej trajektorię

Od pierwszego przypadku zakażenia do pierwszych 100 tysięcy minęło 67 dni. By osiągnąć kolejne 100 tysięcy potrzeba było 11 dni. By osiągnąć wynik 300 tysięcy zakażonych starczyły następne cztery dni – wyliczył podczas konferencji prasowej dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że przypadki zakażeń są obecnie zgłaszane w prawie każdym kraju na świecie.

Do udziału w poniedziałkowej konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaproszono szefa Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Gianniego Infantino. Obie organizacje chcą promować zdrowie i docierać wspólnie do większych grup.

1. Piłka nożna a koronawirus

– Mniej niż pół roku temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i FIFA podpisały umowę o wspólnej pracy w celu promocji zdrowia poprzez piłkę nożną. Nie wiedzieliśmy wtedy o tym, co wiemy teraz – że pojawi się nowy wirus, który zatrzyma wiele społeczności – w tym tę piękną grę – rozpoczął poniedziałkową konferencję dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wspomniał, że mimo zawieszenia wielu rozgrywek, współpraca między obiema organizacjami stała się jeszcze ważniejsza w tych trudnych czasach. Jak zaznaczył, poprzez piłkę nożną można niekiedy dotrzeć tam, gdzie pracownicy służb medycznych mają trudności – do młodych.