WHO: Stany Zjednoczone mogą stać się nowym epicentrum Stany Zjednoczone mają potencjał, by stać się kolejnym epicentrum epidemii wywołanej koronawirusem – powiedziała we wtorek rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia, Margaret Harris. Stany Zjednoczone znajdują się na trzecim miejscu na świecie, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, po Chinach i Włoszech. Łącznie zakażonych zostało niemal 50 tysięcy osób, a ponad 600 zmarło. Wyjątkowo dramatycznie wyglądają statystyki ostatnich dni. Od wczoraj w USA zachorowało blisko 6 tysięcy osób, dzień wcześniej było to 10 tysięcy. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

