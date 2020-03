WHO: testować, testować, testować Koronawirus nie ustępuje, a pracownicy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są zaniepokojeni nieustannie rosnącą liczbą zakażeń. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził podczas poniedziałkowej konferencji, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania koronawirusowi jest przerwanie łańcuchów jego przenoszenia. Dlatego konieczne jest zwiększenie badań. – W ciągu ostatniego tygodnia zaobserwowaliśmy gwałtowną eskalację przypadków COVID-19. Więcej przypadków i zgonów odnotowano w innych częściach świata niż w Chinach – powiedział dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jak dodał, działania społeczne w celu ochrony przed koronawirusem takie jak zamykanie szkół, odwoływanie wydarzeń sportowych i zakaz organizacji imprez masowych to dobre decyzje, jednak wciąż wykonuje się za mało testów, izolacji i śledzenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

