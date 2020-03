WHO: to, że koronawirus zniknie w lecie, to fałszywa nadzieja Wiara w to, że koronawirus SARS-CoV-2 zniknie latem tak jak wirus grypy jest fałszywą nadzieją – powiedział ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do spraw sytuacji nadzwyczajnych. WHO poinformowała, że w opracowaniu jest w tej chwili 20 szczepionek na koronawirusa. Utworzona została też mapa priorytetów, która ma usprawnić działania nad powstrzymaniem rozprzestrzeniania się epidemii. Na całym świecie odnotowano do tej pory ponad 100 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Najwięcej pojawiło się ich na terenie Chin kontynentalnych – ponad 80 tysięcy. Potwierdzono cztery nowe przypadki zakażania koronawirusem w Polsce – poinformował w piątek na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wraz z przypadkiem potwierdzonym w środę w Polsce jest łącznie pięciu zakażonych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

