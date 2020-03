WHO wzywa wszystkie kraje do podwojenia wysiłków w walce z koronawirusem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaapelowała o podwojenie wysiłków w walce z kryzysem wywołanym pandemią SARS-CoV-2. Do tej pory na świecie koronawirusem zakaziło się ponad 130 tysięcy osób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 poza Chinami wzrosła prawie 13-krotnie, a liczba dotkniętych wirusem krajów prawie trzykrotnie – powiedział na czwartkowej konferencji prasowej dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wezwał wszystkie kraje do podwojenia wysiłków w walce z kryzysem wywołanym pandemią. WHO ogłosiła w środę, że COVID-19, choroba wywoływana przez nowego koronawirusa może być określana jako pandemia. – Mimo częstych ostrzeżeń jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, iż niektóre kraje nie podchodzą do tego zagrożenia z odpowiednim zaangażowaniem, niezbędnym do kontrolowania tego kryzysu – mówił szef WHO. – Nazywanie tego kryzysu pandemią nie oznacza, że kraje powinny się poddać. Pomysł, że można przejść od powstrzymywania pandemii do jej łagodzenia jest błędny i niebezpieczny – zaznaczył. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

