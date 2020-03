WHO zabrała głos ws. popularnego “leku na koronawirusa” Na całym świecie gwałtowny wzrosła sprzedaż leków przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych, które są dostępne bez recepty. Niektórzy wierzą, że mogą wyleczyć ich z koronawirusa. A jednak lekarze przypominaja, iż ich stosowanie może nawet doprowadzić do rozwoju covid-19. Głos zabrała Światowa Organizacja Zdrowia, która przestrzega przed ibuprofenem. WHO oficjalnie zaapelowała, by osoby zakażone COVID-19 zrezygnowały z ibuprofenu. Zdaniem części naukowców może on powodować cięższy przebieg choroby. “Tymczasowo zalecamy używanie raczej paracetamolu. Nie należy stosować ibuprofenu w ramach samoleczenia. To ważne” – podkreślił rzecznik prasowy WHO Christian Lindmeier. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

