WHO zaczyna “historyczną próbę” terapii. Pierwsi pacjenci z Hiszpanii i Norwegii. Gdy pracownicy służby zdrowia są zagrożeni, wszyscy jesteśmy zagrożeni – powiedział w piątek Szef Światowej Organizacji Zdrowia, podkreślając, że niedobory sprzętu ochronnego są obecnie jednym z największych problemów w walce z koronawirusem. Tedros Adhanom Ghebreyesus zapowiedział także rozpoczęcie międzynarodowych testów skuteczności czterech różnych terapii. Jako pierwsi w badaniach wezmą udział pacjenci z Norwegii i Hiszpanii. Występując na piątkowej konferencji prasowej w Genewie szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił, że niedobór sprzętu ochronnego dla pracowników medycznych na całym świecie stanowi “bezpośrednie zagrożenie” w walce z pandemią koronawirusa. – Chroniczny globalny niedobór sprzętu ochrony osobistej jest obecnie jednym z największych bezpośrednich zagrożeń dla naszej zbiorowej zdolności do ratowania życia. Gdy pracownicy służby zdrowia są zagrożeni, wszyscy jesteśmy zagrożeni – powiedział Ghebreyesus. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

