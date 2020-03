“Wiadomości” TVP błagają o podpis Dudy Na Woronicza w napięciu oczekują na decyzję Andrzeja Dudy w sprawie 2 mld zł dla mediów publicznych. Prezydent ma na nią czas do 6 marca. “Wiadomości” zamieniły się w folder reklamujący telewizję Jacka Kurskiego. “Wystarczy włączyć TVP i już wszystko się wie” – mówi “przypadkowa” kobieta w materiale o koronawirusie Prezydent Andrzej Duda ma jeszcze jeden dzień na podpisanie ustawy o przekazaniu 2 mld zł mediom publicznym. Opozycja apelowała, by pieniądze przekazać na onkologię i tym samym postawiła PiS w trudnej sytuacji. Prezydent się waha, albo udaje, że się waha, a w tym czasie „Wiadomości” TVP prowadzą codzienną agitację na rzecz ustawy, przekonując, że miliardy będą przydatne i dobrze wydane przez ekipę prezesa Jacka Kurskiego. „Telewizja Polska transmituje wydarzenia, w których prawo mają uczestniczyć wszyscy Polacy. Historyczne uroczystości, kino tożsamościowe, sport bez żadnych opłat, i to na najwyższym poziomie. Szybko rośnie oglądalność TVP, a produkcje TVP dominują wśród najpopularniejszych programów telewizyjnych. Stąd coraz głośniejszy apel wielu środowisk o podpisanie ustawy przyznającej mediom publicznym rekompensatę abonamentową”- tłumaczyła widzom „Wiadomości” 4 marca Edyta Lewandowska w materiale „TVP dla każdego„. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.