Wicerzecznik PiS twierdzi, że nie ma pustek w sklepach We wszystkich częściach Polski obywatele uskarżają się na pustki w sklepach wywołane obawami ws. koronawirusa. Od dłuższego czasu towarami deficytowymi były mydło, żele dezynfekujące, papier i inne artykuły higieniczne oraz makarony i kasze. Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego w wielu miejscach zaczęło brakować też mięsa i wędlin. Tymczasem wicerzecznik PiS Radosław Fogiel tych, którzy zastali pustki w sklepach nazywa “idiotami”. Najpierw braki w dostawach zaczęły być widoczne w popularnych sieciach dyskontów, gdzie najtaniej można było przygotować się na trudny okres. Później produkty uznawane za konieczne na domową kwarantannę zaczęły szybko znikać z wielkich marketów. Historie o brakach makaronów oraz papieru toaletowego zna już chyba każdy Polak. Najpierw braki w dostawach zaczęły być widoczne w popularnych sieciach dyskontów, gdzie najtaniej można było przygotować się na trudny okres. Później produkty uznawane za konieczne na domową kwarantannę zaczęły szybko znikać z wielkich marketów. Historie o brakach makaronów oraz papieru toaletowego zna już chyba każdy Polak. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

