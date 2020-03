Wielkie manewry NATO w cieniu pandemii koronawirusa Ćwiczenia “Defender Europe 2020” będą kontynuowane mimo pandemii koronawirusa, poinformowało nas Ministerstwo Obrony Narodowej. Jednak dowództwo wojsk USA w Europie nie wyklucza, że manewry mogą zostać znacznie ograniczone. – To dobry moment, by przećwiczyć prowadzenie sojuszniczych działań bojowych w warunkach pandemii – uważa gen. Skrzypczak. Ćwiczenia “Defender Europe 2020” to jedno z największych NATO-wskich manewrów od zakończenia zimnej wojny. Ich scenariusz zakłada, że Amerykanie w krótkim czasie przerzucą na Stary Kontynent wzmocnioną dywizję i skierują ją na wschodnią flankę NATO, gdzie będzie ona współdziałać z europejskimi sojusznikami. W manewrach miało wziąć udział 37 tys. żołnierzy z 18 państw. Główna ich część miała zostać przeprowadzona w Polsce oraz państwach bałtyckich. Już w styczniu pierwsze duże transporty sprzętu i żołnierzy z USA dotarły do Niemiec. W lutym zaczęła się operacja ich przerzutu do Polski. Do Szczecina, gdzie stacjonuje 12 Brygada Zmechanizowana, trafili wtedy amerykańscy żołnierze i ciężki sprzęt m.in. czołgi M1 Abrams, terenowe hummery, cysterny, specjalistyczne pojazdy niskopodwoziowe i ciężarówki. Systematycznie mają być teraz przerzucane na poligon w Drawsku Pomorskim. Tam też trafia sprzęt i żołnierze z Wielkiej Brytanii i Niemiec. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

