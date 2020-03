Wielomiliardowy program wsparcia dla samozatrudnionych Wypłata 80 proc. średnich miesięcznych przychodów do kwoty 2,5 tys. funtów przez co najmniej trzy miesiące – takie wsparcie dla samozatrudnionych zagwarantował brytyjski minister finansów Rishi Sunak. Z Londynu dla Onetu pisze Jakub Krupa. Pieniądze mają trafić – początkowo przez trzy miesiące, z opcją dalszego przedłużenia – do około 3,8 miliona osób, tj. 95 proc. osób, które są samozatrudnione i większość ich przychodów pochodzi z tej formy pracy. Tym samym ten program wsparcia stanowi niemal dokładne odzwierciedlenie złożonej w ubiegłym tygodniu oferty dla pracowników etatowych, pozwalającej pracodawcom na uzyskanie przez następne trzy miesiące zwrotu 80 proc. pensji pracowników, których w innym wypadku musieliby zwolnić. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

